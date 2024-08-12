В МАГАТЭ заявили об отсутствии угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) не повлияла на ядерную безопасность. Это следует из заявления, опубликованного 11 августа на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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