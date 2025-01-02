Телеведущая Кудрявцева призналась, что ей было тяжело дышать на съемках «Маски»

Телеведущая Лера Кудрявцева выступила в образе салата «Оливье» на новогоднем шоу «Маска». В личном блоге ведущая передачи «Секрет на миллион» призналась, что ей пришлось «стать мужчиной», чтобы сыграть роль салата на шоу.