Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 486 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Емельянов
    Не было пидора 6лет и ничего яуж забыл про него,нет надо говносброс сделать.И вообще турне свое пусть себе в очко зат...Директор Валерия ...
  • Боцман
    Сколько можно писать о этих мразяхТанцевали под рос...
  • Альберт Иокелло
    Ларчик открывается просто. Просто Киркоров - гей, и женщины ему на самом деле не нужны«До сих пор доказ...

Телеведущая Кудрявцева призналась, что ей было тяжело дышать на съемках «Маски»

Телеведущая Кудрявцева призналась, что ей было тяжело дышать на съемках «Маски»

Телеведущая Лера Кудрявцева выступила в образе салата «Оливье» на новогоднем шоу «Маска». В личном блоге ведущая передачи «Секрет на миллион» призналась, что ей пришлось «стать мужчиной», чтобы сыграть роль салата на шоу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх