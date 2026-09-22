В Забайкалье упали продажи алкоголя после введения ограничений

В Забайкальском крае годовое снижение продаж алкоголя и пива зафиксировано в Чите, Агинском, Хилокском и Шелопугинском округах, тогда как в Сретенском и Балейском округах объёмы реализации выросли.
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