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110 лет "петле Нестерова"

110 лет "петле Нестерова"

Именно на Украине взлетел первый самолёт российской конструкции, тут работал создатель первого в мире четырёхмоторного самолёта, тут впервые была исполнена "мёртвая петля" и совершён первый воздушный таран.

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Комментарии
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Сергей Ников
Тогда эта территория называлась Малороссия.
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3 час.
Олег Щепанов
А какое отношение Украина имеет к Великому  Нестерову???Тогда не было этой зловонно-фашистской страны...а была Малороссия и Новороссия...и конечно Россия -Матушка!!!!
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22 мин.
Валерий Евстафьев
На фотографии его товарищ летчик Вячеслав Матвеевич Ткачев. Участник ПМВ, затем командующий авиацией у Врангеля. В эмиграции жил в Сербии, преподавал в русской школе, от сотрудничества с немцами отказался, в 1944 году был арестован контрразведкой СМЕРШ 4 Украинского фронта, получил по суду 10 лет, которые отсидел от звонка до звонка. После освобождения и запрета проживания в крупных городах осел в Краснодаре, где работал переплетчиком в артели инвалидов. Написал книгу о тактике истребительной авиации и книгу воспоминаний о своем друге Петре Николаевиче Нестерове &quot;Русский сокол&quot;, которая была издана в Краснодаре в 1961 году. Жена к тому времени жила в Париже, нашла его и  прислала ему вызов, на что он ответил ей: &quot;Мне моя родина слишком дорого досталась, приезжай лучше ты ко мне&quot;. Уже в 90-е годы его могила была найдена, облагорожена, на ней торжественно  открыт памятник с участием главкома авиации Петра Дейнекина и пилотажной группы &quot;Русские Витязи&quot;.
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14 сек.

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