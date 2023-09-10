110 лет "петле Нестерова"

Валерий Евстафьев

На фотографии его товарищ летчик Вячеслав Матвеевич Ткачев. Участник ПМВ, затем командующий авиацией у Врангеля. В эмиграции жил в Сербии, преподавал в русской школе, от сотрудничества с немцами отказался, в 1944 году был арестован контрразведкой СМЕРШ 4 Украинского фронта, получил по суду 10 лет, которые отсидел от звонка до звонка. После освобождения и запрета проживания в крупных городах осел в Краснодаре, где работал переплетчиком в артели инвалидов. Написал книгу о тактике истребительной авиации и книгу воспоминаний о своем друге Петре Николаевиче Нестерове "Русский сокол", которая была издана в Краснодаре в 1961 году. Жена к тому времени жила в Париже, нашла его и прислала ему вызов, на что он ответил ей: "Мне моя родина слишком дорого досталась, приезжай лучше ты ко мне". Уже в 90-е годы его могила была найдена, облагорожена, на ней торжественно открыт памятник с участием главкома авиации Петра Дейнекина и пилотажной группы "Русские Витязи".