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Терапевт Умрик предупредила о рисках заражения гепатитом С в барбершопах

Терапевт Умрик предупредила о рисках заражения гепатитом С в барбершопах

В парикмахерских и барбершопах существуют риски заразиться гепатитом С. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.

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