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Русская весна

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Запуск «Союза МС-29» в 17:48 (ВИДЕО)

Запуск «Союза МС-29» в 17:48 (ВИДЕО)

Летят космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. На старте присутствуют глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и глава NASA Джаред Айзекман.

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