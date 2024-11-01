Как одеть ребенка в холодную погоду, чтобы он не простыл

На носу зима, а это значит, что дети попадут в очень уязвимое положение из-за риска простыть. Переохлаждение может привести к различным заболеваниям, поэтому важно использовать правильные методы защиты малыша от холода.
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