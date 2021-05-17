Виктор Баринов: Нужно понимать, что мы имеем дело не с бродячими собаками, а дикими животными, которые свободно живут на территории города

СпутникПолитикаВиктор Баринов: Нужно понимать, что мы имеем дело не с бродячими собаками, а дикими животными, которые свободно живут на территории городаЗместитель председателя Магаданской городской Думы Виктор Баринов принял участие в эфире на "Радио России".Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭЭлизаТак скоро можно дойти до того,что начать истреблять и бомжей,они ведь тоже иногда несут угрозу людям-кого то убивают,кого то грабят,могут распространять инфекции(у многих вши,чесотка идр). Мы в ответе за тех,кого мы приручили. Именно люди виноваты в том,что эти несчастные животные оказались на улице и теперь их еще надо за это убить? В развитых цивилизованных странах эту проблему решают гуманно-этих животных забирают в приюты.В некоторых европейских странах,если животное оказалось на улице ,хозяева платят огромные штрафы и даже привлекаются к уголовной ответственности. За жестокое обращение с животными можно сесть в тюрьму.В Германии нет на улицах бездомных животных. Там очередь за собаками из приютов.Поэтому многих бездомных собак волонтеры отправляют за границу. Убивать бездомных собак -это самое отвратительное решение. Как сказал один из великих людей(не помню ,кто),уровень цивилизованности общества проявляется по отношению к животным.А другой сказал-относись к животным так,как если бы ты завтра оказался на их месте,не испытывая при этом ни страха ,ни стыда.Начнете убивать собак-завтра начнут убивать вас(карма).Игорь КошетовСледовало бы подождать, когда одичавшая стая всерьез искусает вас и ваших детей, а потом подойти с таким вопросом повторно. Очень интересно было бы услышать ответ
Свежие комментарии