Секс как в кино: повторяем эротические сцены из кино дома

Вечеринка. Пересечение взглядов. Лифт. Парковка. Секс на заднем сиденье автомобиля… Как это воспроизвести со своим партнером? Внимательно смотрим культовые сцены, вошедшие в историю мирового кинематографа.
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