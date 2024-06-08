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ACB. Плей-офф. Финал. «Реал» сыграет с «Мурсией» в 1-м матче серии

«Реал» на домашней арене сыграет с «Мурсией». АСВ Плей-офф Финал (до трех побед) Первый матч Реал – Мурсия Дата проведения 8 июня, 21.

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