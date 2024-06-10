«Нужно быть готовыми»: в Крыму заявили о новой фазе конфликта на Украине

Конфликт на Украине переходит в новую фазу противостояния. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).
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