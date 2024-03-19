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Этот таинственный мир

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Китай работает над гигантской рельсовой пушкой, стреляющей астронавтами в космос

Китай работает над гигантской рельсовой пушкой, стреляющей астронавтами в космос

НАСА отказалось от аналогичного проекта. Рельсовая пушка для астронавтов Китайские ученые работают над созданием гигантской электромагнитной пусковой установки для запуска на орбиту массивного 50-тонного космического самолета – длиннее, чем Boeing 737.

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