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Сегодня – день службы транспортной полиции

Сегодня – день службы транспортной полиции

В 2022 году органам внутренних дел, осуществляющим оперативно-служебную деятельность на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации, исполняется 103 года.

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