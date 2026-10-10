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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Спартака» 2 ничьих, 2 победы и 1 поражение в 5 последних турах РПЛ. Сегодня – 1:1 с «Крыльями»

« Спартак » выиграл лишь два из пяти последних матчей в Альфа-Банк РПЛ . Сегодня команда  Хуана Карлоса Карседо сыграла вничью с «Крыльями Советов» в 10-м туре чемпионата России – 1:1.

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