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В Самаре после осколочного ранения пальца и комы умер участник СВО

В Самаре после осколочного ранения пальца и комы умер участник СВО

Раненный в палец участник спецоперации Александр Гусев впал в кому и скончался в Самаре.Участник специальной военной операции Александр Гусев, получивший ранения пальца правой руки, впал в кому и впоследствии скончался.

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