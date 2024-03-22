ЕС осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Евросоюз шокирован и потрясен сообщениями о теракте в "Крокус сити холле", осуждает любые нападения на гражданское население и выражает соболезнования гражданам России, сообщил в сети X официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии