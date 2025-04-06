Кристина Орбакайте в метро Нью-Йорка запела «Перелетную птицу»

Кристина Орбакайте спустилась в метро. “Перелетная птица” теперь зазвучала в нью-йоркской подземке. Кристина Орбакайте столкнулась с отменой концертов на родине, но нашла неожиданный способ напомнить о себе.
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