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Кристина Орбакайте в метро Нью-Йорка запела «Перелетную птицу»

Кристина Орбакайте в метро Нью-Йорка запела «Перелетную птицу»

Кристина Орбакайте спустилась в метро. “Перелетная птица” теперь зазвучала в нью-йоркской подземке. Кристина Орбакайте столкнулась с отменой концертов на родине, но нашла неожиданный способ напомнить о себе.

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Комментарии
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Вера Роднова
А крысы в метро Нью Йорка тоже наслаждались ее пением или разбежались.Она же пела без фанеры, а голоса нет совсем.
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13 час.
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