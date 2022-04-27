Деньги придут на карту Сбербанка: кто 29 апреля получит выплату от ПФР

Денежные выплаты от Пенсионного фонда будут приходить российским гражданам в ближайшие сутки. На 29 апреля намечено перечисление сразу нескольких таких пособий, которые в обычных условиях должны были прийти несколько позже, сообщает PRIMPRESS.
Денежные выплаты от Пенсионного фонда будут приходить российским гражданам в ближайшие сутки. На 29 апреля намечено перечисление сразу нескольких таких пособий, которые в обычных условиях должны были прийти несколько позже, сообщает PRIMPRESS.
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