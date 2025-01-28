Антиправительственные протесты в Сербии набирают обороты, протестующие требуют отставки Вучича

В столице Сербии накануне началась 24-часовая акция протеста студенческого движения, поводом для которой стала трагедия на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, где из-за обрушения козырька на вокзале погибли 15 человек.
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