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Антиправительственные протесты в Сербии набирают обороты, протестующие требуют отставки Вучича

Антиправительственные протесты в Сербии набирают обороты, протестующие требуют отставки Вучича

В столице Сербии накануне началась 24-часовая акция протеста студенческого движения, поводом для которой стала трагедия на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, где из-за обрушения козырька на вокзале погибли 15 человек.

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