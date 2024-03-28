Путин Беглову: почему мировой центр туризма Санкт-Петербург оказался на четвёртом месте в России?

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов поинтересовался у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в чём же причина того, что Северная столица уступила по популярности среди туристов Москве, Подмосковью, а также Краснодарскому краю.