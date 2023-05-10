Слово и дело

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Актриса Гарнер озвучила личный рецепт душевного равновесия

Актриса Гарнер озвучила личный рецепт душевного равновесия

Звезда фильма «Далласский клуб покупателей» Дженнифер Гарнер рассказала, что помогает ей держать себя в тонусе и сохранять ментальное здоровье в порядке.

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