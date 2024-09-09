Российский фондовый рынок открылся в плюсе

В середине дня 9 сентября индекс Мосбиржи рос на 2,5% и достигал 2690 пунктов. Индекс РТС также прибавил 2,5% и составлял 943 пункта Обновлено в 18:20 Российский фондовый рынок показывает рост: в середине дня индекс Мосбиржи рос на 2,5% и достигал 2690 пунктов.