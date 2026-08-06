Джонни Херберт: «Расселл вынужден что-то доказывать каждый раз, выезжая на трассу. Это выматывает»

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт высказался о выступлениях Джорджа Расселла в нынешнем сезоне и о проблемах, с которыми столкнулся гонщик в условиях, когда на данный момент не смог доказать свой статус фаворита в борьбе за титул.