НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Джонни Херберт: «Расселл вынужден что-то доказывать каждый раз, выезжая на трассу. Это выматывает»

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт высказался о выступлениях Джорджа Расселла в нынешнем сезоне и о проблемах, с которыми столкнулся гонщик в условиях, когда на данный момент не смог доказать свой статус фаворита в борьбе за титул.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии