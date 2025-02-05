Сегодня Слепаков ещё выкатывает ценник, завтра будет рад краюхе хлеба. Или даже тому, что его хотя бы не побили.
«Что, чмо ушастое, кушать хотца»? Народ высмеял виляния Слепакова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Ты намеренно передёргиваешь факты или доверился СМИ, которые это написали? Потому что депутат Толмачёв сказал буквально: "«Можно предположить, что он (Меладзе) продолжит выжидать, а при стечении обстоятельств вновь активизирует свою концертную деятельность в России". Что касается самого Меладзе, то он гражданин России и никто не может запретить ему вернуться в Россию, А вот с концертной деятельностью у него могут возникнуть проблемы - в 2023 году под давлением общественности его концерты уже отменяли в Новосибирске, Барнауле и Кемерово. Так что в этом случае всё в твоих руках, Шкипер - не ходи на концерты Меладзе, протестуй против его концертов и не будет у Меладзе счастья.
Ответить
13 час.
ШКИПЕР
Может быть и так, но обращаться к незнакомым на "ты " неприлично, я вам не кореш.
Ответить
4 час.
Александр Симаков
Ой, а шо это Вы таки на "ты" обиделися? Я извиняюсь, если Вам с моЁго Выкания Вам будет какой-то гешефт, то хоть три разА я Вам выкнуть могу. Хотя я Вас знаю, как залу.,.., извиняюсь, облупленного - мы с Вами таки года четыре уже общаемся через комментарии. И не надо, таки, цепляться за моё приличие! Я своё приличие для приличных людей берегу. 😜
Ответить
1 час.
Свежие комментарии