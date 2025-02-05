Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 513 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Шацкий
    О том что настояла на замене билетов муж миру поведал, и пошло-поехало)«Осталось всего п...
  • Александр Симаков
    Ой, а шо это Вы таки на "ты" обиделися? Я извиняюсь, если Вам с моЁго Выкания Вам будет какой-то гешефт, то хоть три ...«Что, чмо ушастое...
  • Аркадий Шацкий
    У них тяжелый выбор, тюрками быть или монголоидами, если монголоид то чингизид, но о великом туране придется забыть. ...Мультик «Три бога...

«Что, чмо ушастое, кушать хотца»? Народ высмеял виляния Слепакова

«Что, чмо ушастое, кушать хотца»? Народ высмеял виляния Слепакова

Сегодня Слепаков ещё выкатывает ценник, завтра будет рад краюхе хлеба. Или даже тому, что его хотя бы не побили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Ты намеренно передёргиваешь факты или доверился СМИ, которые это написали?  Потому что депутат Толмачёв сказал буквально: &quot;«Можно предположить, что он (Меладзе) продолжит выжидать, а при стечении обстоятельств вновь активизирует свою концертную деятельность в России&quot;.  Что касается самого Меладзе,  то он  гражданин России и никто не может запретить ему вернуться в Россию,   А вот с концертной деятельностью у него могут возникнуть проблемы - в 2023 году  под давлением общественности его концерты уже отменяли в Новосибирске, Барнауле и Кемерово.  Так что в этом случае всё в твоих руках, Шкипер - не ходи на концерты Меладзе, протестуй против его концертов и не будет у Меладзе счастья.
Ответить
13 час.
ШКИПЕР
Может быть и так, но обращаться к незнакомым на &quot;ты &quot; неприлично, я вам не кореш.
Ответить
4 час.
Александр Симаков
Ой, а шо это Вы таки на &quot;ты&quot; обиделися? Я извиняюсь, если Вам с моЁго Выкания Вам будет какой-то гешефт, то хоть три разА я Вам выкнуть могу.  Хотя я Вас знаю, как залу.,..,  извиняюсь, облупленного - мы с Вами таки года четыре уже общаемся через комментарии.  И не надо, таки, цепляться за моё приличие!  Я своё приличие для приличных людей берегу.  😜
Ответить
1 час.
наверх