«Что, чмо ушастое, кушать хотца»? Народ высмеял виляния Слепакова

Александр Симаков

Ты намеренно передёргиваешь факты или доверился СМИ, которые это написали? Потому что депутат Толмачёв сказал буквально: "«Можно предположить, что он (Меладзе) продолжит выжидать, а при стечении обстоятельств вновь активизирует свою концертную деятельность в России". Что касается самого Меладзе, то он гражданин России и никто не может запретить ему вернуться в Россию, А вот с концертной деятельностью у него могут возникнуть проблемы - в 2023 году под давлением общественности его концерты уже отменяли в Новосибирске, Барнауле и Кемерово. Так что в этом случае всё в твоих руках, Шкипер - не ходи на концерты Меладзе, протестуй против его концертов и не будет у Меладзе счастья.