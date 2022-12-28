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Марочко: ВСУ считают приоритетным направлением для штурма российских позиций район Кременной в ЛНР

Марочко: ВСУ считают приоритетным направлением для штурма российских позиций район Кременной в ЛНР

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, ссылаясь на данные разведки, что командование ВСУ считает приоритетным направлением для штурма район Кременной в Луганской народной республике.

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