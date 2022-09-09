Александр Хаминский: налоговой политике необходима внутренняя настройка

pxhere.com На Московском финансовом форуме большое внимание уделили налоговым вопросам. Участники были практически единогласны во мнении, что сейчас необходима качественная настройка фискальной системы, ориентированной на внутрироссийские интересы.
pxhere.com На Московском финансовом форуме большое внимание уделили налоговым вопросам. Участники были практически единогласны во мнении, что сейчас необходима качественная настройка фискальной системы, ориентированной на внутрироссийские интересы.
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