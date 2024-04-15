В Сеть просочились данные о расценках Пугачевой за шоу в Израиле и Европе

Алла Пугачева не собирается отказываться от идеи провести гастрольный тур в честь своего 75-летия. По слухам, знаменитая артистка, которая находится за пределами России, планирует дать серию концертов в Израиле и Прибалтике.
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