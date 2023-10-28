Истерика в Вашингтоне. Когда слабоумные истерят — это реально опасно…

Дмитрий Бакланов Скорее, смотря какой доход. Люди в США ни на автобусах ни в сабвеях не ездят. И в черные кварталы не суются.

Natalija Osminina И это тоже. Но в любом случае сочетания Гражданской войны на фоне Великой Экономической депрессии США не избежать.