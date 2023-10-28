Смотрю, читаю новости и понимаю — власть в Вашингтоне в руках неадекватов. Неадекватность этих властных орлов помойных проявляется в полной неспособности просчитать последствия своих действий.
Истерика в Вашингтоне. Когда слабоумные истерят — это реально опасно…
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Скорее, смотря какой доход. Люди в США ни на автобусах ни в сабвеях не ездят. И в черные кварталы не суются.
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18 час.
Natalija Osminina
И это тоже. Но в любом случае сочетания Гражданской войны на фоне Великой Экономической депрессии США не избежать.
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17 час.
S
Sobering
В кварталы чёрные не суются, но зато чернота суётся к белым в магазины по причине разрешения грабить магазины на сумму не более 1000 баксов.
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17 час.
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