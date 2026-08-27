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Газета.ру

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Frontiers: модифицированные дрожжи позволят получать антиоксидант без химии

Frontiers: модифицированные дрожжи позволят получать антиоксидант без химии

Исследователи из Эскишехирского технического университета в Турции и их коллеги систематизировали методы превращения обычных пекарских дрожжей в высокоэффективные биофабрики для производства ликопина — мощного антиоксиданта, приносящего пользу здоровью.

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