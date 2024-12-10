РИА Новости: житель села Раздольное держал русских пленных в качестве рабов

Русские военнопленные оказались в рабстве у жителя села Раздольное.Житель села Раздольное в ДНР держал русских военнопленных в качестве рабов – об этом сообщил один из эвакуированных из поселка местных жителей.
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