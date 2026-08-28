Проценты по госдолгу становятся неподъемным грузом для экономики США: в КНР проанализировали последствия

ПЕКИН, 29 августа, ФедералПресс. 19 августа Министерство финансов США опубликовало данные, согласно которым общий государственный долг федерального правительства по состоянию на 18 августа впервые превысил 40 трлн долларов, достигнув 40,047 триллиона.
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