Пресс-служба РПЛ о погоне Овечкина за Гретцки: гол "Амкалу" не считается?

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) в официальном Telegram-канале пошутила над погоней российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки после его хет-трика в ворота "Эдмонтона".
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