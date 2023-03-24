Аргументы недели

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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую шестью снарядами

Вооруженные силы Украины выпустили шесть снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров и калибра 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и Ясиноватой.

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