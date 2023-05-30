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Удары ВСУ по Белгородской области заставили говорить о взятии Харькова

Удары ВСУ по Белгородской области заставили говорить о взятии Харькова

  На фоне наших массированных ударов по ПВО в Киеве в понедельник несколько потерялась история с мощнейшим с начала СВО обстрелом Белгородской области.

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