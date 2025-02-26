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Царьград

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Дональд Трамп рассказал, как долго смогут продержаться ВСУ

Дональд Трамп рассказал, как долго смогут продержаться ВСУ

Глава Белого дома сделал целую серию важных заявленийСвоё мнение о том, как долго смогут продержаться ВСУ, высказал журналистам президент США Дональд Трамп.

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