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Вечерний Новосибирск

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Новосибирские ученые превратят котельные в мини-ТЭЦ для эффективного теплоснабжения

Новосибирские ученые превратят котельные в мини-ТЭЦ для эффективного теплоснабжения

Разработку комбинированных мини-ТЭЦ, работающих на тепло- и электроэнергии, а также анализ территорий с высоким потенциалом развития таких технологий в рамках проекта «Методы развития систем теплоснабжения в составе коммунальной энергетической инфраструктуры» ведут в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ при поддержке  Правительства региона и Российского научного фонда (РНФ).

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