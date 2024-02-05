Новосибирские ученые превратят котельные в мини-ТЭЦ для эффективного теплоснабжения

Разработку комбинированных мини-ТЭЦ, работающих на тепло- и электроэнергии, а также анализ территорий с высоким потенциалом развития таких технологий в рамках проекта «Методы развития систем теплоснабжения в составе коммунальной энергетической инфраструктуры» ведут в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ при поддержке Правительства региона и Российского научного фонда (РНФ).
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