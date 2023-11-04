Сын свердловского единороса вступился за Аяза Шабутдинова. Скрин

Евгений Савельев — сын бывшего депутата свердловского заксобрания, секретаря Чкаловского отделения «Единой России» Валерия Савельева (AVS Group) — поддержал блогера-коуча Аяза Шабутдинова, подозреваемого в мошенничестве.
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