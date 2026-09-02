Более 20 000 школьников и студентов узнают о молодёжной политике

1 сентября стартовал второй поток Всероссийской программы «Проводники смыслов. Новый маршрут». Задача программы — проинформировать о возможностях молодёжной политики региона и страны старшеклассников, студентов вузов, колледжей и техникумов, чтобы каждый молодой человек мог найти место для самореализации и воплощения в жизнь своих идей.