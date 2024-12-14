Слабость к шопоголизму: 5 знаков зодиака, которые любят спускать деньги на ерунду Алёна ЮрьеваШопоголизм — слабость, к которой склонны многие, но среди представителей зодиакального круга есть те, кто особенно подвержен импульсивным покупкам.