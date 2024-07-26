Лето в Хабаровском крае - это спортивная пора вместе с "Доступным спортом"

Летом в Хабаровском крае продолжается активная спортивная жизнь благодаря проекту "Доступный спорт", который реализуется в рамках президентского национального проекта "Демография" и федерального проекта "Спорт - норма жизни".
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