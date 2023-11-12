Штрафстоянка на Родине: почему нужные России соотечественники едут в другие страны

Программа репатриации работает только для чужих — государствообразующий народ чиновникам не нужен Иван Рыбин Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Репатриация русских людей в РФ провозглашается как одна из приоритетных программ наших властей, её достаточно активно рекламируют.
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