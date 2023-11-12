МАЙКОП-АДЫГЕЯ: ...
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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Штрафстоянка на Родине: почему нужные России соотечественники едут в другие страны

Штрафстоянка на Родине: почему нужные России соотечественники едут в другие страны

Программа репатриации работает только для чужих — государствообразующий народ чиновникам не нужен Иван Рыбин Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Репатриация русских людей в РФ провозглашается как одна из приоритетных программ наших властей, её достаточно активно рекламируют.

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Комментарии
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Silver Kont
Значит, пора создавать ИТК для чинуш, чтобы содержание было ёёё, легче лома и кувалды вряд ли что приходилось бы держать, пайки как у зеков на общем режиме... И освещать постоянно, озвучивать имена уродов...
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Валерий Бирюков
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Алекс Сэм
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