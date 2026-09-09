NASA: Artemis II astronauts Glover and Wiseman move to emeritus status

NASA announced Wednesday that it has named Artemis II astronauts Victor Glover and Reid Wiseman to the agency's emeritus program.
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