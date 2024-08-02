Получившим инвалидность с 2014 года в ДНР и ЛНР выплатят до 6 млн рублей

Военнослужащим из вооруженных сил Донецкой народной республики, народной милиции Луганской народной республики, воинских формирований и органов обеих республик, получившим инвалидность с 2014 года, назначат единовременные выплаты в размере от 4 млн до 6 млн рублей в зависимости от группы инвалидности.