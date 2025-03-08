Букет цветов для милых мам

В преддверии красивого, душевного праздника 8 Марта дети подготовили подарки для своих милых мамочек8 марта - самый теплый и радостный праздник наших любимых мам и бабушек! Каждый ребенок в этот праздничный день поздравляет маму и бабушку подарком, сделанным с любовью своими руками.
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