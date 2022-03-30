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Борис Титов предложил предусмотреть процедуру последующего продления сроков исполнения обязательств или выкупа задолженностей туроператоров государством

Средства за предоплаченные и сорванные туры не возвращаются из-за рубежа Перед резким сокращением международных авиаперевозок из России из-за геополитического кризиса туроператоры успели продать организованных туров за границу почти на 40 млрд руб.

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