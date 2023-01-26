разбираемся вместе

Привет, друзья! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном канале "Сладкий Персик". Очень рада всех видеть! Сегодня мы поговорим о распространенных ошибках при приготовлении чизкейков: почему они расплываются, подгорают или становятся невкусными.