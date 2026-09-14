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Сайт города Караганды

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Взгляд с воздуха: дроны обследуют энергетическую инфраструктуру Караганды

Взгляд с воздуха: дроны обследуют энергетическую инфраструктуру Караганды

В Караганде для обследования энергетических объектов начали применять беспилотные летательные аппараты.

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