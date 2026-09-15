«Водник» обыграл «Ак Барс-Ракету» в первом матче Кубка России

Архангельская команда победила казанцев со счетом 3:2 благодаря двум голам Евгения Дергаева.Архангельская команда победила казанцев со счетом 3:2 благодаря двум голам Евгения Дергаева.
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