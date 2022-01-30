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Театр абсурда - газопровод остается разменной монетой в большой геополитической игре

Театр абсурда - газопровод остается разменной монетой в большой геополитической игре

Сразу несколько западных политиков назвали условие, при котором уже достроенный газопровод «Северный поток - 2» (СП-2) может быть окончательно заморожен.

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