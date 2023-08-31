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«Ливерпуль» не намерен продавать Салаха. «Аль-Иттихад» готов улучшить предложение до 200 млн евро

«Ливерпуль» не намерен продавать Салаха. «Аль-Иттихад» готов улучшить предложение до 200 млн евро

Ранее стало известно, что в приобретении форварда «Ливерпуля» заинтересован «Аль-Иттихад» – саудовский клуб готов заплатить 150 миллионов евро.

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